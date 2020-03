***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıGaranti BBVA Yatırımcı ilişkileri 2019 yılında , Asya, Amerika ve Avrupa?da toplam 16 şehirde 35 yatırım konferansı ve roadshowa katılarak 667 firma ile yüzyüze toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık her 3 yatırımcı toplantısından 1'ine Genel Müdür katıldı.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi?nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu?nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti BBVA'ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur. İlgili web site linki: Türkçe: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 İngilizce: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadırŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2019 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı oy bulunmamaktadırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 49,851.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulunca hazırlanan, 2018 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 04.04.2019 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. Maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri,uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, dağıtılabilir net donem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 5. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı04/04/2019 0 % 85,9 % 0,001 % 99,999 Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 594 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: Sayfa: 149,151Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/04.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı"Bölüm: Finansal Performans, Sayfa: 82"Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıÜcretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi Kurumsal Yönetim Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Mali Haklar, Sayfa: 186,187Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber % 75 % 50 3 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiAday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 4 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBankamızın 29 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi?nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi?ne devredilen ?Risk Yönetimi? görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin?in yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı2019'da: 7Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıBölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 163Yönetim kurulu başkanının adıSüleyman Sözenİcra başkanı / genel müdürün adıRecep BaştuğYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ayrı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKAP duyurusu bulunmamaktadır. Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSüleyman Sözen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/05/1997 - - Evet (Yes)Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ergun Özen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/05/2003 - - Evet (Yes)Dr. M. Cüneyt Sezgin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2004 - - Evet (Yes)Sema Yurdum İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/04/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Jaime Saenz De Tejada Pulido İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/10/2014 - - Evet (Yes)Javier Bernal Dionis İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/07/2015 - - Evet (Yes)Recep Baştuğ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/09/2019 - - Evet (Yes)Rafael Salinas Martinez de Lecea İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2017 - - Evet (Yes)Ricardo Gomez Barredo İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/05/2017 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mevhibe Canan Özsoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıGaranti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Çalışan Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı169İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıGaranti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri?Garanti BBVA Etik Bildirim Hattı? etikbildirim@garantibbva.com.tr 0 212 318 23 753.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlardan üst ve orta düzey yöneticiler 34 adet komite aracılığıyla karar mekanizmalarına katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için faaliyet raporundaki Komiteler bölümüne bakınız. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere, çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, Gong isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri üzerinden iletmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti"İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0"Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıGaranti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye?de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği?ni ulusal mevzuatın da ötesinde uygulamalarla hayata geçiren Garanti BBVA, OHSAS 18001?in yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır. 2019 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıGaranti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik Ve Doğruluk İlkeleriKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerGaranti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Yayınlar & Raporlar> Faaliyet Raporlarıİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerGaranti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm personele atanmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıTicaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Garanti BBVA Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözlesmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Kurumsal Yönetim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Kütüphane İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > SSSKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerGaranti BBVA?nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar Türkçe web sitesi www.garantibbva.com.tr İngilizce web sitesi www.garantibbva.com Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvainvestorrelations.com2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 142 Bağımsızlık Beyanı, Sayfa: 185,186b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: Kurumsal Yönetişim, Sayfa: 30ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBölüm: Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar, Sayfa: 541f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Sayfa: 479g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİnsan Kaynağına Yatırım (Sayfa 122), Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma (132), Müşteri Deneyimi (96)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 yılında 10 kez fiziken toplanmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 76,8Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuOrtalama 4-5 gün.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıGaranti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar >Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve EsaslarıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıBölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu Sayfa 149-162'de komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Javier Bernal Dionis Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Jorge Saenz Azcunaga Carranza Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Sema Yurdum Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber Handan Saygın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823983BIST