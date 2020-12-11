***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.12.2020 13:39
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2020
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2020 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2020 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,73'ten 9,77'ye (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2020 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka'nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.
ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2019 11.12.2020
Pay Sahipleri
%25
9,67
9,67
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
%25
9,67
9,76
Menfaat Sahipleri
%15
9,86
9,86
Yönetim Kurulu
%35
9,76
9,81
Genel Uyum Notu
9,73
9,77
Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun "7" Eşik Puanı'nın üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating'in hazırlamış olduğu rapor Banka'nın www.garantibbvayatirimciiliskileri.com ve www.garantibbvainvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,67 9,76 9,86 9,81 9,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892794
BIST