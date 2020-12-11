***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/07/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/12/2020AçıklamaBankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 14.07.2020 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2020 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,73'ten 9,77'ye (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2020 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka'nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2019 11.12.2020Pay Sahipleri%259,679,67Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık%259,679,76Menfaat Sahipleri%159,869,86Yönetim Kurulu%359,769,81Genel Uyum Notu9,739,77Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun "7" Eşik Puanı'nın üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir.Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating'in hazırlamış olduğu rapor Banka'nın www.garantibbvayatirimciiliskileri.com ve www.garantibbvainvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmaktadır.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,67 9,76 9,86 9,81 9,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892794BIST