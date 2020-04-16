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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2020 19:49
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***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:  15.04.2011, 07.09.2012, 10.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız.
Yönetim Kurulumuz almış olduğu karar ile, Bankamızca yurtdışında ihraç edilmiş olan, (a) ilgi'de belirtilen 15.04.2011 tarihli açıklamamıza konu ve halihazırda Londra Borsası'na kote toplam 500.000.000ABD Doları tutarlı, 2021 vadeli, %6,25 kupon ödemeli, USM8931TAA71 ve US900148AA51 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 100.000.000ABD Doları nominal tutarlı kısmı (b) ilgi'de belirtilen 07.09.2012 tarihli açıklamamıza konu ve Londra Borsası'na kote toplam 750.000.000ABD Doları tutarlı, 2022 vadeli, %5.25 kupon ödemeli, USM8931TAF68 ve US900148AD90 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 150.000.000ABD Doları nominal tutarındaki kısmı ve/veya (c) ilgi'de belirtilen 10.03.2017 tarihli açıklamamıza konu İrlanda Borsası'na kote toplam 500.000.000ABD Doları tutarlı, 2023 vadeli, %5,875 kupon ödemeli, XS1576037284 ve US90014QAB32 ISIN kodlu borçlanma araçlarından azami 100.000.000ABD Doları nominal tutarlı kısmı, bunların tabi olduğu ilgili ülke mevzuatı ve ihraç dokümanlarına uygun olarak bir veya birden fazla defada olmak üzere işbu açıklama tarihinden itibaren Bankamızı yatırımcılardan geri satın alma hususunda yetkilendirdiğini, geri alım işlemlerinin anılan borçlanma araçlarının ilgili piyasada ve tarihte geçerli satış fiyatının Bankaca uygun bulunması şartına bağlı olduğunu, bunların satın alınması halinde, kısmen veya tamamen  halka arz edilmeksizin yeniden yurtdışında satılabileceğini ve/veya itfa edilebileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.  Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838757


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