***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2020 tarihli BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz. 31 Mart 2020 tarihli BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841206
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05381,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,19
|Açılış
|: 381,73
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6289
|8,6722
|% -0,29
|
|Frank
|7,1198
|7,1627
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8472
|1,8564
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-4,62
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-14,20
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,50
|
|Yarım
|1.222
|1.252
|-7,10
|
|Çeyrek
|613
|626
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,21
|24,21
|1,47
|