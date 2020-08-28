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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.08.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2013 - 03.04.2014 - 09.04.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Bankamız Genel Kurul Toplantılarında alınan kararları içeren Genel Kurul Tutanakları ve Hazır bulunanlar Listeleri ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871646


BIST



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GYHOL 26,62 79.543.997 % 10,00  
DOKTA 30,14 7.864.768 % 10,00  
METUR 2,75 4.633.433 % 10,00  
RALYH 6,49 20.813.581 % 10,00  
OZBAL 6,06 95.229.515 % 9,98  
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Euro 8,7179 8,7379 % 0,42  
Sterlin 9,7516 9,8005 % 0,84  
Frank 8,0743 8,1229 % 0,29  
Riyal 1,9485 1,9583 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 42,29  
Altın Gr. 465 465 9,40  
Cumhuriyet 3.064 3.110 37,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,58 27,61 0,57  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,13  
B. Petrol 45,86 45,86 0,26  
Seans Raporu 18:05
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