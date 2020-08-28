***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2013 - 03.04.2014 - 09.04.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Bankamız Genel Kurul Toplantılarında alınan kararları içeren Genel Kurul Tutanakları ve Hazır bulunanlar Listeleri ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871646BIST