***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 13:06
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
AçıkVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884651
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1173
|Açılış
|: 8,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0936
|Açılış
|: 9,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,32
|Açılış
|: 505,99
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
506,74
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3013
|8,3103
|% 1,53
|
|Euro
|9,7504
|9,7618
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,7211
|10,7749
|% 0,78
|
|Frank
|9,0552
|9,1098
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% 1,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-7,78
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,58
|
|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
|
|Tam
|3.335
|3.418
|31,10
|
|Yarım
|1.612
|1.653
|15,05
|
|Çeyrek
|808
|827
|7,52
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-1,34
|