***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 12:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Kredi Riski Yönetimi Başkanı Sn. Ali Temel görevinden ayrılmış olup, yerine halen bankamız iştiraki olan Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de (GarantiBBVA Mortgage) Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Murat Atay'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben atanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889351
BIST
13:191.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,09
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:197,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:198,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:19454,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,76
|Açılış
|: 454,79
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KONYA
|980,40
|28.359.646
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|LINK
|47,98
|10.429.726
|% -3,92
|
|ETYAT
|4,31
|5.567.365
|% -3,58
|
|SKTAS
|5,25
|87.609.609
|% -3,49
|
|GARAN
|9,44
|2.526.392.268
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.170.258.857
|% -2,05
|
|THYAO
|11,99
|1.065.934.145
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,05
|964.701.463
|% -1,93
|
|AKBNK
|6,49
|666.196.313
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,05
|964.701.463
|% -1,93
|
|GARAN
|9,44
|2.526.392.268
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.170.258.857
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,52
|241.997.002
|% 2,01
|
|TSKB
|2,22
|245.127.007
|% 2,30
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5753
|7,5804
|% 0,40
|
|Euro
|8,9829
|8,9908
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0309
|10,0812
|% 0,41
|
|Frank
|8,2804
|8,3303
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0139
|2,0240
|% 0,37
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,30
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,03
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,25
|