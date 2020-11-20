***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Kredi Riski Yönetimi Başkanı Sn. Ali Temel görevinden ayrılmış olup, yerine halen bankamız iştiraki olan Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de (GarantiBBVA Mortgage) Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Murat Atay'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben atanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889351BIST