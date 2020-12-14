***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi :19.11.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide yer alan özel durum açıklamasında, Bankamızca 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267.500.000 ABD doları ve 312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarının artabileceği duyurulmuştu. Akordeon özelliği neticesinde, ilave katılımlarla birlikte söz konusu sendikasyon kredisi tutarı 332.000.000 Euro ve 267.500.000 ABD doları olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893073BIST