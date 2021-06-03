***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, Hollanda'da yerleşik ve Bankamızın %100 iştiraki olan Garanti Holding B.V.ye 53.500.000 Avro tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding B.V.nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939949BIST