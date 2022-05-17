***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ebru Edin Haziran başı itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Ebru Edin'in görevlerini halen Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevini yürü