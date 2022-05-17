***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 18:16
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bankamız Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ebru Edin Haziran başı itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Ebru Edin'in görevlerini halen Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevini yürü
11:232.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,42
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:2315,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0377
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:2316,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:23930,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,59
|Açılış
|: 930,99
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ORCAY
|21,90
|84.918.280
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.617.251
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.359.892
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.925.981
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,80
|7.042.449
|% 8,34
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|7,99
|1.787.263
|% -9,31
|
|MNDRS
|3,37
|11.814.059
|% -5,34
|
|RHEAG
|1,96
|1.299.923
|% -5,31
|
|LKMNH
|17,58
|3.777.818
|% -4,87
|
|THYAO
|41,78
|1.777.799.242
|% -0,71
|
|SISE
|19,94
|591.733.821
|% 0,15
|
|SAHOL
|19,73
|400.943.615
|% 1,60
|
|YKBNK
|4,31
|372.253.605
|% 1,17
|
|AKBNK
|7,98
|367.455.889
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,66
|245.182.886
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,31
|372.253.605
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,17
|96.156.871
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|367.455.889
|% 1,66
|
|THYAO
|41,78
|1.777.799.242
|% -0,71
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9335
|15,9398
|% 0,24
|
|Euro
|16,7173
|16,7362
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,7242
|19,8232
|% -0,46
|
|Frank
|15,9291
|16,0250
|% -0,10
|
|Riyal
|4,2393
|4,2606
|% 0,27
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,08
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,56
|
Seans Raporu
11:23
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11:39DNISI
Yüzde 7.51 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 785, 310 adet işlem
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11:38KNFRT
Yüzde 5.93 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 454, 116 adet işlem
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11:37TUKAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 045, 617 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 2, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 8, 798.00 milyon TL de
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11:36TUKAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 991, 765 adet işlem