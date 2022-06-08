***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2019-15.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 18.06.2019-15.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgi'de kayıtlı açıklamalarımızda, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair 8 Mart 2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açıldığı, açılan davanın reddedildiği, söz konusu karara karşı Danıştay 13. Dairesi nezdinde temyiz başvurusu yapıldığı ve temyiz talebimizin reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu, Danıştay 13. Dairesi'nin, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın Bankamız lehine bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verdiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu.Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin Bankamıza tebliğ edilen kararı ile temyiz yolu açık olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup ilgili para cezasının iadesi için gerekli süreç Bankamızca başlatılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035832BIST