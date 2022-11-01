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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2022 09:36
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir. 
    ISIN
    İhraç  Tarihi
    Vade
    Döviz  Cinsi
    Nominal Tutar

    XS2549787955
    25.10.2022
    27.01.2023
    USD
    42.800.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075781


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BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 35,88 179.697.734 % 9,99  
VAKKO 37,26 13.069.504 % 9,98  
AFYON 6,98 139.888.584 % 9,92  
ERCB 85,00 59.377.106 % 9,68  
ALARK 73,30 1.006.192.721 % 9,40  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 18,6146 18,6175 % 0,17  
Euro 18,4424 18,4545 % 0,52  
Sterlin 21,3364 21,4434 % 0,23  
Frank 18,6006 18,7127 % 0,44  
Riyal 4,9388 4,9636 % 0,11  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 7,48  
Altın Gr. 990 991 5,38  
Cumhuriyet 6.623 6.723 34,00  
Tam 6.656 6.707 12,00  
Yarım 3.243 3.279 6,00  
Çeyrek 1.627 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,67 19,70 0,06  
Gümüş Gr. 11,76 11,79 0,04  
B. Petrol 94,46 94,46 -0,19  
Seans Raporu 13:08
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