***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 09:36
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir.
ISIN
İhraç Tarihi
Vade
Döviz Cinsi
Nominal Tutar
XS2549787955
25.10.2022
27.01.2023
USD
42.800.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075781
BIST
13:084.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 34,05
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:0818,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:0818,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0953
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:08990,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:08
|NTGAZ
|35,88
|179.697.734
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.069.504
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.888.584
|% 9,92
|
|ERCB
|85,00
|59.377.106
|% 9,68
|
|ALARK
|73,30
|1.006.192.721
|% 9,40
|
|ERBOS
|159,50
|184.553.661
|% -7,80
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,74
|65.402.222
|% -6,97
|
|LIDER
|45,00
|34.756.834
|% -6,76
|
|YAPRK
|49,04
|20.619.159
|% -6,41
|
|THYAO
|101,20
|2.981.263.386
|% -1,17
|
|ASELS
|34,58
|2.980.531.271
|% 3,72
|
|SASA
|126,40
|2.168.377.127
|% -3,88
|
|TUPRS
|394,80
|1.283.074.664
|% 1,23
|
|PETKM
|13,90
|1.217.091.019
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,59
|1.038.287.961
|% 1,77
|
|ODAS
|8,33
|1.130.508.549
|% 6,25
|
|TSKB
|3,06
|400.812.292
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,02
|262.413.229
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|116.463.890
|% 3,03
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6175
|% 0,17
|
|Euro
|18,4424
|18,4545
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,3364
|21,4434
|% 0,23
|
|Frank
|18,6006
|18,7127
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,48
|
|Altın Gr.
|990
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|34,00
|
|Tam
|6.656
|6.707
|12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|-0,19
|