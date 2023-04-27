***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 08:21
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2023 tarihli BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
31 Mart 2023 tarihli BDDK Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141495
BIST
11:404.771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,64
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:4019,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:4021,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:401.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.618.898
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|436.538
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,80
|33.564.762
|% 8,94
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|CANTE
|47,04
|25.987.168
|% -5,92
|
|YAYLA
|5,10
|30.836.931
|% -5,20
|
|PAGYO
|24,34
|3.104.365
|% -5,07
|
|CMBTN
|515,40
|38.382.587
|% -4,68
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|THYAO
|130,90
|1.436.091.598
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|EREGL
|32,88
|608.787.056
|% -0,06
|
|CVKMD
|175,60
|571.349.990
|% 4,09
|
|EKGYO
|6,22
|423.862.882
|% -0,16
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|ISCTR
|11,20
|390.585.760
|% -0,09
|
|AKFYE
|12,86
|348.723.621
|% 5,76
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1694
|24,2906
|% 0,10
|
|Frank
|21,7059
|21,8366
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,82
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.271
|-31,00
|
|Yarım
|4.445
|4.533
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.280
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,12
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|0,28
|