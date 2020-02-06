***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.02.2020 13:03
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018K4
Satışa Başlanma Tarihi 05.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 446.128.363
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.05.2020
Kayıt Tarihi 06.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.05.2020
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 446.128.363 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (06.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817330
BIST
13:09123.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.174,59
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
13:095,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
13:096,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
13:09301,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,59
|Açılış
|: 301,08
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,59
|34.456.396
|% 13,32
|
|LINK
|27,44
|10.821.812
|% 11,54
|
|BOSSA
|9,67
|33.838.672
|% 11,02
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.317.085
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|IHEVA
|3,13
|51.167
|% -4,57
|
|THYAO
|14,87
|1.013.006.937
|% 1,78
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|SISE
|5,62
|331.082.585
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,70
|299.846.776
|% -4,08
|
|SASA
|9,44
|278.949.074
|% -0,21
|
|ODAS
|2,27
|402.793.251
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,78
|213.116.820
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,11
|271.525.411
|% 3,67
|
|KRDMD
|2,97
|248.044.394
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|94.760.192
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7454
|7,7842
|% -0,01
|
|Frank
|6,1197
|6,1566
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,75
|
|Yarım
|959
|984
|4,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|0,32
|