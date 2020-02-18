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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.02.2020 13:01
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***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018W9
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.04.2020
Kayıt Tarihi 20.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2020

Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 10.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (18.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819834


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TSPOR 6,33 306.193.214 % 13,24  
YKGYO 4,09 182.160.583 % 12,98  
HALKS 2,75 140.055 % 10,00  
OSMEN 8,78 23.034 % 9,75  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8838 7,9233 % 0,60  
Frank 6,1628 6,1999 % 0,41  
Riyal 1,6132 1,6213 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 6,48  
Altın Gr. 310 310 2,63  
Cumhuriyet 2.053 2.084 16,00  
Tam 2.044 2.095 15,48  
Yarım 988 1.014 7,48  
Çeyrek 496 507 3,75  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,03  
B. Petrol 56,74 56,74 -0,93  
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