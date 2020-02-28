***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 13:02
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0GRAN017K6 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN017K6
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.795.665
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2020
Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
65 gün vadeli, TR0GRAN017K6 ISIN kodlu, 76.795.665 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (28.02.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822692
BIST
13:50106.107
En Yüksek
|Değişim
|: -3,90%
|| -4.310,96
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
13:506,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:506,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:50326,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 326,37
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,80
|12.417.521
|% 11,53
|
|OYAYO
|3,76
|20.359.516
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,83
|15.865.176
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|6.080.149
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,41
|1.041.439
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|23.809.315
|% -11,11
|
|IHEVA
|3,26
|1.505.185
|% -10,19
|
|YESIL
|11,39
|4.052.112
|% -10,17
|
|UFUK
|3,70
|60.791
|% -9,98
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|ASELS
|27,48
|620.391.801
|% -1,79
|
|GARAN
|9,54
|230.692.289
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|PETKM
|3,62
|147.742.049
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,38
|130.026.498
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|111.083.243
|% -5,43
|
|ODAS
|1,95
|138.491.330
|% -4,41
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9935
|8,0336
|% 0,29
|
|Frank
|6,4228
|6,4615
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|