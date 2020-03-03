***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2020 13:04
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01996
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.291.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.05.2020
Kayıt Tarihi 04.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 78.291.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (03.03.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823885
BIST
17:57110.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 3.023,90
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:576,1091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0511
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0925
17:576,8260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0341
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8063
17:57318,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,10
|Açılış
|: 318,10
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.059.638
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|53.869.802
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.461.098
|% 19,83
|
|DAGHL
|3,39
|1.434.710
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.596.985
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,72
|12.877.323
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,39
|9.814.627
|% -5,16
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,26
|1.493.639.452
|% 7,15
|
|THYAO
|12,10
|1.121.782.644
|% 2,54
|
|GARAN
|10,04
|618.527.559
|% 4,91
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|HALKB
|6,44
|397.452.830
|% 5,92
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|KARSN
|1,91
|364.259.402
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|236.531.877
|% 7,03
|
|YKBNK
|2,53
|366.538.126
|% 5,86
|
|IHYAY
|1,16
|166.515.586
|% 8,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8849
|% 0,06
|
|Frank
|6,4010
|6,4395
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6344
|1,6426
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|20,34
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,76
|52,76
|0,86
|
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