***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0GRAN017Q3 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.03.2020Vade (Gün Sayısı) 65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN017Q3Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 162.557.875Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2020Kayıt Tarihi 03.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar65 gün vadeli, TR0GRAN017Q3 ISIN kodlu, 162.557.875 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (04.03.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824138BIST