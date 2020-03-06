***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0GRAN017J8 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.03.2020Vade (Gün Sayısı) 72Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN017J8Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.661.916Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.03.2020Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar72 gün vadeli, TR0GRAN017J8 ISIN kodlu, 59.661.916 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (06.03.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824871BIST