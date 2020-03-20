***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019G0
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 20.600.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (20.03.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830987
BIST
15:4886.525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.329,35
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.470
15:486,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:486,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:48313,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,04
|Açılış
|: 313,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.394.108
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.124.122
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.394
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|187.948
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,72
|21.504.588
|% -4,37
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,38
|1.536.885
|% -3,17
|
|GARAN
|7,52
|654.663.765
|% -0,79
|
|THYAO
|8,04
|385.851.784
|% 1,26
|
|ASELS
|21,24
|336.314.986
|% 0,66
|
|YKBNK
|1,92
|180.334.162
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|YKBNK
|1,92
|180.334.162
|% 1,05
|
|ODAS
|1,22
|110.237.775
|% 3,39
|
|GARAN
|7,52
|654.663.765
|% -0,79
|
|TSPOR
|2,10
|170.584.659
|% -4,11
|
|ISFIN
|3,08
|170.214.383
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6607
|7,6992
|% 2,22
|
|Frank
|6,6170
|6,6569
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7280
|1,7367
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|22,62
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|0,08
|
|B. Petrol
|28,64
|28,64
|0,17
|