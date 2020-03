***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.04.2020Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN42010Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 0,9688 7.265.999,97 Evet2 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 0,9279 6.959.249,94 Evet3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 0,8698 6.523.499,97 Evet4 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 750.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarThe third coupon payment of the bank bonds in the nominal value of TRY 750,000,000 with a maturity of 122 days with one month coupon payments indexed to BIST TLREF index is done on 20.03.2020. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831126BIST