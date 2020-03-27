***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 13:09
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019J4
Satışa Başlanma Tarihi 26.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.05.2020
Kayıt Tarihi 27.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.05.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 20.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (27.03.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832793
BIST
13:0189.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -1.593,67
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
13:016,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0621
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
13:017,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
13:01337,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,88
|Açılış
|: 337,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|27.119
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|21.306.210
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|142.190
|% 9,87
|
|ESCOM
|2,12
|12.284.031
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.294.713
|% -9,86
|
|BALAT
|1,75
|203.934
|% -9,79
|
|GLRYH
|2,40
|4.378.635
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|3.328.614
|% -9,54
|
|DENGE
|0,87
|64.133
|% -8,42
|
|THYAO
|9,19
|828.352.980
|% -0,65
|
|GARAN
|8,01
|417.322.084
|% 0,88
|
|ASELS
|23,62
|395.742.031
|% -2,64
|
|ECILC
|5,02
|263.055.108
|% 3,51
|
|IPEKE
|8,08
|187.504.874
|% 2,02
|
|IHLGM
|0,87
|101.205.364
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,45
|45.838.031
|% -2,17
|
|ODAS
|1,31
|129.181.523
|% -1,50
|
|THYAO
|9,19
|828.352.980
|% -0,65
|
|YKBNK
|1,91
|148.728.516
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8680
|7,9074
|% 1,11
|
|Frank
|6,6750
|6,7152
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7149
|1,7235
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.626
|-5,57
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,50
|