***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2020 13:01
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019K2
Satışa Başlanma Tarihi 27.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.755.849
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2020
Kayıt Tarihi 01.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 23.755.849 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (30.03.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833212
BIST
14:2288.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -110,24
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:226,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0840
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5362
En Düşük
6,4403
14:227,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
14:22340,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,79
|Açılış
|: 340,85
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|26.648.969
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|7.888.507
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|4.828.870
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.140.023
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|289.222
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,30
|2.511.427
|% -9,51
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,64
|437.234.038
|% -2,48
|
|ASELS
|23,26
|329.164.574
|% 0,61
|
|PGSUS
|31,54
|317.761.821
|% -8,69
|
|GARAN
|7,99
|268.589.786
|% 1,40
|
|SASA
|7,78
|248.472.763
|% 7,16
|
|IHLGM
|0,95
|126.566.184
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|42.027.581
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,96
|139.367.013
|% 1,55
|
|TSPOR
|2,73
|171.880.469
|% 5,41
|
|THYAO
|8,64
|437.234.038
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0682
|8,1086
|% 0,83
|
|Frank
|6,7965
|6,8375
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7324
|1,7411
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.628
|-1,72
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,09
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
|