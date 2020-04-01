***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2020 13:00
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019L0
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.067.809
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2020
Kayıt Tarihi 01.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 12.067.809 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (01.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833784
BIST
15:5388.656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -987,98
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:536,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6784
En Düşük
6,6108
15:537,2881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3102
En Düşük
7,2611
15:53340,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,75
|Açılış
|: 340,52
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.273.228
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,47
|24.747.744
|% -8,52
|
|BURVA
|11,90
|98.215
|% -8,25
|
|SNPAM
|4,15
|2.104.048
|% -8,19
|
|THYAO
|8,98
|630.546.951
|% -0,99
|
|ASELS
|22,80
|624.640.680
|% -3,39
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,85
|503.161.282
|% -3,44
|
|TUPRS
|78,30
|416.716.140
|% 3,71
|
|IHLGM
|1,05
|238.309.246
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|223.759.723
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|77.510.412
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,92
|276.439.166
|% 1,05
|
|PETKM
|3,33
|403.423.117
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2462
|8,2876
|% 0,71
|
|Frank
|6,8795
|6,9209
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7685
|1,7773
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,36
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,21
|25,21
|-1,14
|
Seans Raporu
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