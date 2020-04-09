***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 13:15
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019R7
Satışa Başlanma Tarihi 08.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.765.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 22.765.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (09.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836848
10:3795.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 92,95
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:376,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:377,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:37360,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,76
|Açılış
|: 360,15
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|27.911.863
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|RTALB
|6,50
|6.530.281
|% 9,80
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.492.149
|% -10,00
|
|AYCES
|16,57
|133.960
|% -5,26
|
|QNBFL
|111,60
|1.313.840
|% -4,86
|
|ERSU
|3,21
|326.273
|% -4,75
|
|TIRE
|6,99
|4.436.601
|% -4,64
|
|PGSUS
|48,58
|256.550.390
|% 4,07
|
|ISFIN
|3,15
|181.026.668
|% 2,94
|
|GARAN
|8,39
|129.401.980
|% -1,18
|
|YKBNK
|2,00
|95.371.642
|% -1,48
|
|BIMAS
|52,00
|83.056.050
|% 2,97
|
|ISFIN
|3,15
|181.026.668
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,00
|95.371.642
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,05
|28.510.847
|% 0,96
|
|MNDRS
|1,35
|35.933.820
|% 0,75
|
|TSKB
|0,96
|18.561.258
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2952
|8,3368
|% 0,16
|
|Frank
|6,8850
|6,9265
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7686
|1,7775
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|