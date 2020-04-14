***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.06.2020Vade (Gün Sayısı) 64Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN019T3Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.150.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.06.2020Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020Ek Açıklamalar64 gün vadeli 12.150.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (14.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837745BIST