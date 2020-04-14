***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2020 13:05
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019T3
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.150.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2020
Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 12.150.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (14.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837745
BIST
15:5097.968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.569,85
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:506,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:507,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:50377,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,55
|Açılış
|: 377,55
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.801
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.965.409
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|179.943.438
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|131.765.870
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.783.612
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|ASELS
|26,20
|1.306.584.536
|% 5,05
|
|GARAN
|8,62
|750.824.049
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,15
|641.066.843
|% 9,20
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|434.481.761
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|161.469.655
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.044.636
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.428.555.212
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|245.163.616
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5255
|8,5682
|% 1,03
|
|Frank
|7,0434
|7,0858
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8024
|1,8115
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
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