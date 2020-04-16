***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.04.2020 13:05
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019W7
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Ek Açıklamalar
56 gün vadeli 90.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (16.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838607
BIST
14:5396.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 645,83
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
14:536,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9306
En Düşük
6,8896
14:537,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5469
En Düşük
7,5032
14:53386,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,29
|Açılış
|: 386,77
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
386,77
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.573.646
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.392.172
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|78.268.031
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|221.450.250
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|56.967.121
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,85
|27.685.164
|% -9,63
|
|PGSUS
|50,45
|944.063.317
|% -9,02
|
|ASELS
|26,88
|823.782.085
|% 1,66
|
|THYAO
|10,24
|738.010.673
|% -1,16
|
|ECILC
|4,63
|513.293.068
|% 5,95
|
|MGROS
|29,38
|430.843.469
|% 1,80
|
|YKBNK
|1,96
|217.542.007
|% 1,03
|
|ECILC
|4,63
|513.293.068
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,65
|62.517.584
|% 6,56
|
|IHLGM
|1,04
|98.733.085
|% 1,96
|
|IEYHO
|0,54
|39.812.592
|% -3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6666
|% -0,08
|
|Frank
|7,1368
|7,1798
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|22,34
|
|Altın Gr.
|386
|387
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|35,20
|
|Tam
|2.551
|2.613
|36,10
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|17,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,90
|
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