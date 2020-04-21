***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.04.2020 13:09
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN019Z0
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2020
Kayıt Tarihi 23.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2020
Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 21.500.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (21.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839535
BIST
14:4397.921
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.025,34
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:436,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0410
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:437,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:43373,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 373,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.888
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.594.717
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.150.269
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.926.575
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.964.834
|% 9,93
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|QNBFL
|116,00
|19.066.867
|% -6,07
|
|ODAS
|1,66
|397.982.295
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|385.943.588
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|366.391.813
|% 0,91
|
|ASELS
|26,98
|362.653.113
|% -1,53
|
|THYAO
|10,48
|360.760.209
|% -1,50
|
|ODAS
|1,66
|397.982.295
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,34
|366.391.813
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,50
|203.270.145
|% 8,23
|
|ECILC
|4,78
|335.063.387
|% 5,75
|
|YKBNK
|1,99
|140.182.189
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-26,16
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.458
|-25,80
|
|Tam
|2.463
|2.522
|-37,90
|
|Yarım
|1.200
|1.231
|-12,90
|
|Çeyrek
|602
|616
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,73
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,79
|20,79
|-4,78
|