***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 13:08
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01A43
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.740.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2020
Kayıt Tarihi 23.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2020
Ek Açıklamalar
55 gün vadeli 17.740.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (30.04.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841511
BIST
14:25101.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -213,14
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:256,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:257,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:25385,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 385,12
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.354.925
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.304.048
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.005.207
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|21.991.468
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.179.021
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.134.810
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.655.091
|% -9,99
|
|GARAN
|8,42
|841.299.935
|% 0,12
|
|THYAO
|10,68
|387.060.723
|% 0,56
|
|ASELS
|27,38
|354.096.791
|% -0,07
|
|PETKM
|3,60
|347.869.351
|% 0,00
|
|AFYON
|2,66
|280.762.177
|% 4,72
|
|ADESE
|1,49
|191.067.214
|% -3,25
|
|AFYON
|2,66
|280.762.177
|% 4,72
|
|GARAN
|8,42
|841.299.935
|% 0,12
|
|PETKM
|3,60
|347.869.351
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|99.208.149
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7116
|8,7553
|% 0,82
|
|Frank
|7,1686
|7,2117
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|