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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN62067
Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 918.383.756
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.06.2020
Kayıt Tarihi 29.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2020

Ek Açıklamalar
57 gün vadeli 918.383.756 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (04.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842395


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7345 8,7783 % 0,05  
Frank 7,2659 7,3096 % 0,06  
Riyal 1,8696 1,8790 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 4,85  
Altın Gr. 386 387 2,99  
Cumhuriyet 2.474 2.532 18,30  
Tam 2.550 2.594 18,70  
Yarım 1.237 1.268 9,20  
Çeyrek 620 634 4,50  
Gümüş.Ons 14,81 14,84 -0,16  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,88 26,88 0,44  
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