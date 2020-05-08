***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.05.2020 13:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01AB0
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.641.736
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.06.2020
Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020
Ek Açıklamalar
49 gün vadeli 458.641.736 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (08.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843599
BIST
14:2798.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 169,93
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:277,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:277,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:27393,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 393,07
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|5.454.330
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.389.050
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.907.949
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|30.341.984
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|BURVA
|18,22
|3.870.602
|% -5,60
|
|KRDMD
|2,57
|851.195.631
|% -1,15
|
|GARAN
|8,01
|507.648.534
|% -0,12
|
|AFYON
|2,88
|391.269.952
|% 3,60
|
|PETUN
|22,28
|378.256.882
|% 0,72
|
|SASA
|9,57
|350.026.359
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,57
|851.195.631
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,12
|330.527.340
|% -0,47
|
|AFYON
|2,88
|391.269.952
|% 3,60
|
|HALKB
|5,35
|343.597.607
|% 3,08
|
|GARAN
|8,01
|507.648.534
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7709
|8,8149
|% -0,02
|
|Frank
|7,2897
|7,3336
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8873
|1,8968
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,95
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.568
|-1,20
|
|Tam
|2.588
|2.635
|-1,20
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,60
|
|Çeyrek
|630
|644
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,24
|