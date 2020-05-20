***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2020 13:06
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01AE4
Satışa Başlanma Tarihi 18.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.717.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.07.2020
Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.07.2020
Ek Açıklamalar
62 gün vadeli 29.717.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (20.05.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845898
BIST
14:45102.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 549,96
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:456,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:457,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4526
En Düşük
7,3878
14:45382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.534.214
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.233.884
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|THYAO
|10,96
|472.987.369
|% 1,48
|
|GARAN
|7,73
|429.462.636
|% -0,26
|
|ASELS
|29,40
|384.302.539
|% 0,68
|
|MGROS
|34,46
|362.751.591
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,35
|214.562.913
|% 3,05
|
|ALKIM
|13,44
|860.549.155
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,47
|160.369.315
|% 0,41
|
|ODAS
|1,87
|116.886.897
|% 1,08
|
|ISGYO
|1,68
|102.065.971
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3053
|8,3470
|% 0,41
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,12
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,80
|