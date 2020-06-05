***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 13:24
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0GRAN019P1 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
13:30109.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 134,32
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:306,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7742
En Düşük
6,7351
13:307,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:30371,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,78
|Açılış
|: 371,35
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|235.477
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.555.579
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.766.574
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|42.336.331
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.441.404
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|GSDDE
|4,35
|2.710.603
|% -6,45
|
|THYAO
|12,72
|542.898.215
|% 1,03
|
|GARAN
|8,15
|378.388.839
|% 0,12
|
|TUPRS
|88,85
|324.043.968
|% 2,66
|
|PETKM
|3,79
|295.975.807
|% -1,81
|
|BIMAS
|68,15
|221.590.646
|% -1,23
|
|PETKM
|3,79
|295.975.807
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,64
|108.283.317
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,23
|74.454.406
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|71.486.295
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.910.264
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5267
|8,5695
|% 0,55
|
|Frank
|7,0379
|7,0803
|% 0,00
|
|Riyal
|1,7987
|1,8078
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,65
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.436
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-15,50
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|-5,70
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|1,29
|