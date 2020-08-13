***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2020Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN92015Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 0,7235 2.170.500 Evet2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 0,79233 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 300.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar96 gün vadeli 300.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 32 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 0,7923 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868731BIST