***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.12.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANA2047Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 261.700.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.10.2020 02.10.2020 05.10.20202 14.11.2020 13.11.2020 16.11.20203 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 261.700.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar120 gün vadeli 261.700.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 40 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (26.08.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871298BIST