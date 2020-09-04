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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.09.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRAN92117
Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 235.484.997
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.09.2021
Kayıt Tarihi 08.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2021

Ek Açıklamalar
370 gün vadeli 235.484.997 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 04.09.2020 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873385


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 2,86 1.540.144 % 10,00  
KSTUR 85,80 429.742 % 10,00  
PKENT 1.368,80 18.284.789 % 10,00  
MMCAS 2,75 235.059 % 10,00  
YONGA 38,06 1.789.695 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4486 7,4533 % 0,28  
Euro 8,8143 8,8218 % 0,10  
Sterlin 9,8329 9,8823 % -0,05  
Frank 8,1175 8,1664 % -0,25  
Riyal 1,9803 1,9903 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -4,43  
Altın Gr. 462 462 0,43  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -8,00  
Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 -0,03  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,02  
B. Petrol 42,56 42,56 -1,51  
Seans Raporu 18:05
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