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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.12.2020 19:59



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRANA2047
Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 261.700.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 1,2868 3.367.555,6 Evet
2 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,6183 4.235.091,1 Evet
3 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 1,7894
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 261.700.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
120 gün vadeli 261.700.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 40 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 1,7894 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894634


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 612,80 118.806.129 % 10,00  
ALCAR 374,10 336.970.463 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.938.711 % 10,00  
HATEK 15,29 37.324.206 % 10,00  
POLTK 368,50 2.117.393 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6342 7,6385 % -0,27  
Euro 9,3078 9,3121 % 0,00  
Sterlin 10,2886 10,3402 % 0,87  
Frank 8,5606 8,6121 % -0,11  
Riyal 2,0292 2,0394 % -0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 12,30  
Altın Gr. 460 460 2,12  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,50  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,11  
B. Petrol 51,24 51,24 1,16  
Seans Raporu 18:05
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