***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.02.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN22129Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 510.460.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 1,2197 6.226.080,62 Evet2 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 1,3646 6.965.737,16 Evet3 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,3585 6.934.599,1 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 510.460.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar84 gün vadeli 510.460.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 28 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların anapara ve üçüncü kuponu 17.02.2021 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910532BIST