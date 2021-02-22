***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 81Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN22137Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 492.850.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 1,2507 6.146.074,95 Evet2 27.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 1,3514 6.660.374,9 Evet3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,3421Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 492.850.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar81 gün vadeli 492.850.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı 27 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 1,3421 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911472BIST