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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.07.2021 18:10



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN12211
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.01.2022
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2022

Ek Açıklamalar
179 gün vadeli 200.300.000 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı 12.07.2021 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950392


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Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
Gümüş.Ons 26,15 26,21 0,10  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,00  
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