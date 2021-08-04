***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRAN82131 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRAN82131Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 654.590.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2021Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 05 Mayıs 2021 tarihinde talep toplama ile 06 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFGRAN82131 ISIN kodlu, 654.590.000 TRY nominal değerli bononun 04.08.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954776BIST