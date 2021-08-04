***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2021 18:13
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGRAN82131 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN82131
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 654.590.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2021
Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 05 Mayıs 2021 tarihinde talep toplama ile 06 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFGRAN82131 ISIN kodlu, 654.590.000 TRY nominal değerli bononun 04.08.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954776
BIST