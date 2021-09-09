***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSGRAN92117 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2021Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRAN92117Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 235.484.997Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2021Kayıt Tarihi 08.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 03 Eylül 2020 tarihinde talep toplama ile 04 Eylül 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRAN92117 ISIN kodlu, 235.484.997 TRY nominal değerli tahvilin 09.09.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963033BIST