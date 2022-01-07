***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2022 18:23
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN32219
Satışa Başlanma Tarihi 14.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 149.500.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 2,8661 4.284.819,5 Evet
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 2,5211
3 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 149.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
176 gün vadeli 149.500.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 2,5211 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990161
BIST