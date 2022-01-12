***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı İTMK kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü İpotek Teminatlı Menkul KıymetVadesi 21.07.2022Vade (Gün Sayısı) 380Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRPGRAN72214Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 4,75 11.875.000 Evet2 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 4,75 11.875.000 Evet3 17.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 4,754 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 4,75Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 250.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar380 gün vadeli 250.000.000 TRY nominal değerdeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ikinci kuponu 12.01.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993200BIST