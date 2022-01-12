***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı İTMK kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi 21.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 380
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPGRAN72214
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 4,75 11.875.000 Evet
2 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 4,75 11.875.000 Evet
3 17.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 4,75
4 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 4,75
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 250.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
380 gün vadeli 250.000.000 TRY nominal değerdeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ikinci kuponu 12.01.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993200
BIST