***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 07.10.2029Vade (Gün Sayısı) 3.651Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRANE2915Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.880.000Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 3,7162 9.397.526,56 Evet2 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 3,0351 7.675.160,88 Evet3 07.07.2020 06.07.2020 07.07.2020 2,4533 6.203.905,04 Evet4 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 2,8171 7.123.882,48 Evet5 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 4,1584 10.515.761,92 Evet6 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 4,7231 11.943.775,28 Evet7 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 5,1822 13.104.747,36 Evet8 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 5,1929 13.131.805,52 Evet9 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 4,4217 11.181.594,96 Evet10 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 3,8754 9.800.111,52 Evet11 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 3,9138 9.897.217,43 Evet12 07.10.2022 06.10.2022 07.10.202213 07.01.2023 06.01.2023 09.01.202314 07.04.2023 06.04.2023 07.04.202315 07.07.2023 06.07.2023 07.07.202316 07.10.2023 06.10.2023 09.10.202317 07.01.2024 05.01.2024 08.01.202418 07.04.2024 05.04.2024 08.04.202419 07.07.2024 05.07.2024 08.07.202420 07.10.2024 04.10.2024 07.10.202421 07.01.2025 06.01.2025 07.01.202522 07.04.2025 04.04.2025 07.04.202523 07.07.2025 04.07.2025 07.07.202524 07.10.2025 06.10.2025 07.10.202525 07.01.2026 06.01.2026 07.01.202626 07.04.2026 06.04.2026 07.04.202627 07.07.2026 06.07.2026 07.07.202628 07.10.2026 06.10.2026 07.10.202629 07.01.2027 06.01.2027 07.01.202730 07.04.2027 06.04.2027 07.04.202731 07.07.2027 06.07.2027 07.07.202732 07.10.2027 06.10.2027 07.10.202733 07.01.2028 06.01.2028 07.01.202834 07.04.2028 06.04.2028 07.04.202835 07.07.2028 06.07.2028 07.07.202836 07.10.2028 06.10.2028 09.10.202837 07.01.2029 05.01.2029 08.01.202938 07.04.2029 06.04.2029 09.04.202939 07.07.2029 06.07.2029 09.07.202940 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029 252.880.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch RatingsFitch Ratings B / Negatif Görünüm 25.02.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on birinci kuponu 07.07.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043280BIST