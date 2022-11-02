***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 42.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 25.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.01.2023Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2549787955Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi USDDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS2549787955 25.10.2022 27.01.2023 USD 42.800.000 Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076232BIST