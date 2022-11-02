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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 15:05
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 42.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 25.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2549787955
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS2549787955 25.10.2022 27.01.2023 USD 42.800.000 Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076232


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Riyal 4,9386 4,9633 % 0,02  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 16,46  
Altın Gr. 985 986 10,13  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.617 6.680 46,00  
Yarım 3.224 3.268 24,00  
Çeyrek 1.617 1.634 13,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,75 0,26  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,16  
B. Petrol 96,58 96,58 1,91  
Seans Raporu 10:35
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