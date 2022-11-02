***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 15:05
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 42.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 25.10.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2549787955
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
fitch B- / Moodys B B- / B3 26.07.2022 Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS2549787955 25.10.2022 27.01.2023 USD 42.800.000 Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076232
BIST