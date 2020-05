***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu A) Her türlü Banka İşlemleri,B) Bankacılık Kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,D) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,F) Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 6000000 USD Yurtdışı 06.02.2020 06.02.2021 Yurtdışı SatışTahvil/Bono 750000000 EUR Yurtdışı 22.04.2020 22.04.2021 Yurtdışı SatışTahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 25000000000 TRY Yurtiçi 19.12.2019 19.12.2020 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 350000000 349.999.992,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ARACILIK HİZMETLERİ 8.327.647,65 8.327.647,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE TİCARET T.A.Ş. BİLİŞİM HİZMETLERİ 994000 993.994,45 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 750000 749997 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KÜLTÜR A.Ş. KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 6000000 5997600 TRY 99,96 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SİGORTA 500000000 424566290 TRY 84,91 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG HİZMETLERİ 79500000 65.065.635,06 TRY 81,84 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ HOLDİNG B.V. FİNANSAL HİZMETLER 385388600 385388600 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. BANKACILIK 136836000 136836000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. KART HİZMETİ 30000000 3045630 TRY 10,15 İŞTİRAKT.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. FİNANS SAKLAMA 600000000 29685000 TRY 4,9475 İŞTİRAKYATIRIM FİNANSMAN A.Ş. ARACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETLERİ 63500000 489.294,85 TRY 0,77 İŞTİRAKT.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. FİNANS 25000 620,8 TRY 2,48 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş FON YÖNETİMİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,4925 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,3 İŞTİRAKLEVENT YAPILANDIRMA YÖNETİMİ A.Ş TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 881.140.368,63 TRY 22,13 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 1000000 28559 TRY 2,8559 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ 10000000 833333 TRY 8,33 BAĞLI ORTAKLIK