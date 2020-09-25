***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN SÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.05.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Görüş YMM A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Risk KomitesiMUAMMER CÜNEYT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.06.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiJORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemleme Başkanı, Ülke Ağı-Gözlemleme Başkanı ve BBVA Grubu Global Liderlik Takımı Üyesi, BBVA Compass (Amerika) ve BBVA Bancomer (Meksika)Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeJAVIER BERNAL DIONIS JAVIER BERNAL DIONIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.07.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üye, Risk Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiJAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.10.2014 İcrada Görevli Değil BBVA Grubu İcra Kurulu Üyesi, BBVA Grubu Mali İşler Direktörü (CFO) Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.05.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme KomitesiBELKIS SEMA YURDUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiRAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.05.2017 İcrada Görevli Değil BBVA Global Risk Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi, Kredi KomitesiMEVHİBE CANAN ÖZSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2019 İcrada Görevli Değil General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Grid Solutions Enerji Endustrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GE Enerji Endustri Ticaret ve Servis A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Komet Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GE Renewable Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu Üyesi, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız ÜyeAVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECEP BAŞTUĞ Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiİLKER KURUÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Direktör Garanti Bililşim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAVNİ AYDIN DÜREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti ÜyesiBETÜL EBRU EDİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiDİDEM BAŞER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiAYDIN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiALİ TEMEL Genel Müdür Yardımcısı Kredi Riski Yönetimi Başkanı Bankacı Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet ÜyesiCEMAL ONARAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bililşim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT AKTEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Koordinatör Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıSELAHATTİN GÜLDÜ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiIŞIL AKDEMİR EVLİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BKM Yönetim Kurulu Üyesi, BKM IS Gelistirme Komitesi Komite Başkanı, TOBB Kadin Girişimciler Üst Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876791BIST