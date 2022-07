***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 350000000 349.999.992,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ARACILIK HİZMETLERİ 8.327.647,65 8.327.647,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTASFİYE HALİNDE GARANTİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE TİCARET T.A.Ş. BİLİŞİM HİZMETLERİ 994000 993.994,45 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 750000 749997 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KÜLTÜR A.Ş. KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 6000000 6000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SİGORTA 500000000 424566290 TRY 84,91 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG HİZMETLERİ 79500000 65.065.635,06 TRY 81,84 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ HOLDİNG B.V. FİNANSAL HİZMETLER 438888600 438888600 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. BANKACILIK 136836000 136836000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. KART HİZMETİ 177492990 8.827.241,91 TRY 4,98 İŞTİRAKT.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. FİNANS SAKLAMA 600000000 29685000 TRY 4,9475 İŞTİRAKYATIRIM FİNANSMAN A.Ş. ARACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETLERİ 63500000 489.294,85 TRY 0,77 İŞTİRAKT.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. FİNANS 25000 620,8 TRY 2,48 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş FON YÖNETİMİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,4925 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,3 İŞTİRAKLEVENT YAPILANDIRMA YÖNETİMİ A.Ş TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 881.140.368,63 TRY 22,13 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 30000000 856770 TRY 2,8559 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ 50000000 4166665 TRY 8,33 İŞTİRAKGARANTİ ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 10000000 5000000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIKTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047731BIST