***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 6000000000 USD Yurtdışı 03.03.2022 03.03.2023 Yurtdışı SatışTahvil/Bono 400000000 EUR Yurtdışı 01.07.2022 01.07.2023 Yurtdışı SatışTahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 35000000000 TRY Yurtiçi 13.01.2022 13.01.2023 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA 350000000 349.999.992,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ARACILIK HİZMETLERİ 8.327.647,65 8.327.647,21 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 750000 749997 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ KÜLTÜR A.Ş. KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DANIŞMANLIK 56000000 56000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SİGORTA 500000000 424566290 TRY 84,91 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG HİZMETLERİ 79500000 65.065.635,06 TRY 81,84 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ HOLDİNG B.V. FİNANSAL HİZMETLER 438888600 438888600 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKGARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. BANKACILIK 136836000 136836000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. KART HİZMETİ 177492990 8.827.241,91 TRY 4,98 İŞTİRAKT.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. FİNANS 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. FİNANS SAKLAMA 600000000 29685000 TRY 4,9475 İŞTİRAKYATIRIM FİNANSMAN A.Ş. ARACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETLERİ 63500000 489.294,85 TRY 0,77 İŞTİRAKT.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. FİNANS 25000 620,8 TRY 2,48 İŞTİRAKKREDİ GARANTİ FONU A.Ş FON YÖNETİMİ 513.134.229,53 7.658.719,86 TRY 1,4925 İŞTİRAKBORSA İSTANBUL A.Ş BORSA 423234000 1.284.639,67 TRY 0,3 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE LYY TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 3982280000 1.002.667.583,58 TRY 25,18 İŞTİRAKJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 30000000 856770 TRY 2,8559 İŞTİRAKBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ 50000000 4166665 TRY 8,33 İŞTİRAKGARANTİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 110000000 55000000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIKİHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. İHRACAT KREDİLERİ İÇİN KEFALET VE GARANTİ FAALİYETLERİ 1851027998 40.407.941,24 TRY 2,18 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060839BIST